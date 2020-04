Covid-19 in den Alten- und Pflegewohnheimen ist ein Problem: 13 Bewohner eines Wohnheims ohne Symptome infiziert

Dieser Fall in Wingene zeigt, wie groß die Sorgen im Pflegebereich in Sachen Covid-19 ist. Es mangelt an Coronatests, an Personal, an Mundschutzmasken für das vorhandene Personal und die vorliegenden Statistiken zeigen auf, dass es nicht selten Sterbefälle in diesen Einrichtungen gibt, die auf Covid-19-Infektionen der betagten Bewohner zurückzuführen sind.

Um diese Fälle zu bearbeiten, sind die Pflegepersonale eigentlich auch nicht ausgebildet. Erschwerend kommt noch hinzu, dass in den Altenheimen auch in Flandern viele ehrenamtliche Helfer und Freiwillige tätig sind, die ebenfalls nicht ausgebildet sind. In Altenheimen, die inzwischen zu Krankenhäusern geworden sind, macht man sich viele Sorgen.

Landesgesundheits- und Wohlfahrtsminister Wouter Beke (CD&V) sagte dazu am Donnerstagabend in der VRT-Sendung „Terzake“ („Zur Sache“), dass er auch in den Pflege- und Altenwohnheimen mehr Tests durchführen lassen werde. Dazu seien 20.000 Covid-19-Tests vorgesehen. Doch ob dies ausreicht, ist fraglich, denn alleine im belgischen Bundesland Flandern leben rund 80.000 Personen in solchen Einrichtungen….