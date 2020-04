Die Flandernrundfahrt findet statt: Mit 13 Profis virtuell auf Rollen!

In einer geschlossenen Gruppe treten 13 Radprofis aus Belgien und aus einigen anderen Ländern virtuell auf den letzten 32 Kilometern der weltbekannten „Ronde van Vlaanderen“ gegeneinander an. Die Beteiligten fahren aber zu Hause in den eigenen vier Wänden und zwar auf digital präparierten Rollentrainern.

„Sporza“ hat einige Highlights der Flandernrundfahrt auf einer digitalen Plattform nachgebildet, damit die 13 Teilnehmer so original wie möglich und so originell wie nötig unterwegs sein können. Dabei werden auch so berühmte Anstiege, wie der „Oude Kwarremont“ oder der „Paternberg“ erklommen.

Schon jetzt trainieren die 13 Teilnehmer auf ihren speziellen Hometrainern und konnten schon feststellen, dass das Ganze nicht so einfach ist, wie gedacht, denn die Rollentrainer sind so programmiert, dass z.B. sie bei Anstiegen den Tritt anpassen…

Teilnehmen werden die Belgier Remco Evenepoel und Yves Lampaert sowie der Tscheche Zdeněk Štybar von Deceuninck - Quick-Step, die Belgier Wout Van Aert und Mike Teunissen von Jumbo-Visma, Jasper Stuyven von Trek-Segafredo, die beiden Lotto-Soudal-Fahrer Tim Wellens und Thomas de Gendt sowie der Australier Michael Matthews und der Ire Nicolas Roche von Sunweb, Oliver Naesen von AG2R, Greg Van Avermaet von CCC und der Italiener Alberto Bettiol von EF Pro Cycling, der die Flandernrundfahrt 2019 gewonnen hatte, allerdings auf einem echten Rennrad und über die volle Distanz...

Das Rennen startet um 15 Uhr 30 am Sonntag und ist beim ersten VRT-Fernsehprogramm één zu sehen und online über den VRT-Sportsender via sporza.be. Kommentiert wird diese digitale Flandernrundfahrt von den beiden VRT/Sporza-Radsportsprechern Michel Wuyts und José De Cauwer (in Niederländisch).