Öffentlicher Nahverkehr in Covid-19-Zeiten und zu schnelles Fahren auf den Straßen und Autobahnen

Derzeit sind die Busse und Bahnen im öffentlichen Nahverkehr in Flandern und Brüssel nur spärlich besetzt, doch sie fahren weiter. Dies gehört zur Grundversorgung der Bevölkerung im Corona-Maßnahmenpaket der belgischen Bundesregierung. Inzwischen geht aber auch der Straßenverkehr deutlich zurück, was Raser zu schnellem Fahren ermutigt. Doch, so die Polizei, „wir blitzen auch jetzt!“