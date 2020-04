"Stay At Home Museum" oder "Van Eyck, eine optische Revolution" von zu Hause aus besuchen

Nur eine Woche lang hat sie gedauert, die weltweit bereits im Vorfeld mit Spannung erwartete Ausstellung „Van Eyck, eine optische Revolution“ in Gent. Danach sorgte Covid-19 für ein sehr frühzeitiges Ende. Doch die jahrelangen Vorbereitungen sollten nicht für nichts gewesen sein, so die Kuratoren.

Mit der Initiative "Stay At Home Museum" lädt das MSK Gent ab Mittwoch, den 8. April um 19 Uhr zu einem Rundgang durch die Van Eyck-Ausstellung ein, der von Kurator Till-Holger Borchert mit Kamerabegleitung geführt wird. Danach ist dieser Rundgang über einen Link auf der Homepage des MSK Gent und bei vielen anderen Kunstmuseen weltweit abzurufen.

Doch damit nicht genug. In den beiden Wochen danach organisiert das MSK in Zusammenarbeit mit anderen Museen jeweils mittwochs einen solchen Rundgang auch durch die Werke von Pieter Bruegel und von Pieter Paul Rubens. Diese virtuellen Führungen werden danach ebenfalls überall abrufbar sein. Nicht zuletzt bietet ja auch die Webseite „Closer to van Eyck“ einen tiefen Einblick in die Welt des Jan Van Eyck.