AB InBev lässt das mexikanische Corona-Bier jetzt in Belgien brauen

Das zum belgisch-brasilianischen Brauerei- und Getränkemulti AB InBev gehörende mexikanische Corona-Bier wird ab jetzt in Belgien gebraut. Das mexikanische Tochterunternehmen Grupo Modelo muss wegen der Corona-Krise an diesem Wochenende auf Anordnung der mexikanischen Regierung den Betrieb einstellen. Die Produktion wird deshalb nach Belgien verlagert und zwar an den Standort Jupille bei Lüttich.