Coronakrise: Ist eine Verstaatlichung ein möglicher Rettungsanker für Brussels Airlines?

Laut dem deutschen Nachrichtensender n-tv und der Frankfurter Allgemeinen verhandelt gerade auch die deutsche Bundesregierung mit der Lufthansa, die Muttergesellschaft von Brussels Airlines, über eine möglichen Beteiligung des Staates an der Fluggesellschaft und dort beobachtet man natürlich auch das Vorgehen in Belgien. Eine Mehrheitsbeteiligung des deutschen Staates habe LH-Vorstandschef Carsten Spohr in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Spiegel laut n-tv bereits ausgeschlossen und eine direkte Verstaatlichung wolle die Bundesregierung in Berlin auch nicht. Es komme bei einer Staatshilfe darauf an, so Carsten Spohr, die unternehmerische Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit eines Unternehmens zu behalten.

Vielleicht aber, so Steven Van Hecke, Dozent für europäische Politik an der Universität Löwen (KU Leuven) gegenüber De Morgen, könne es einen Schleichweg geben: „Wenn Belgien eine Verstaatlichung beschließt, kann Europa nicht sofort dazu ein Urteil fällen. Das dauert normalerweise Wochen, vielleicht sogar Monate. Die Regierung könne darauf zocken, dass sie erst in einer Post-Corona-Zeit zurückgepfiffen wird. Und dann hat man vielleicht schon das Schlimmste vermeiden können.“