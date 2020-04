Covid-19 in Belgien: 140 weitere Sterbefälle und 503 zusätzliche Krankenhausaufnahmen

In den vergangenen 24 Stunden sind in Belgien 140 neue Todesfälle, die auf Covid-19 zurückzuführen sind, registriert worden. Am Freitag lag dieser traurige Tageswert bei 132 Sterbefällen. Insgesamt erlagen belgienweit inzwischen 1.283 Coronapatienten den Folgen einer solchen Infizierung. Gleichzeitig wurden in den letzten 24 Stunden 1.661 neue Ansteckungen gemeldet.

Inzwischen werden in unserem Land 5.678 Personen, die mit Covid-19 infiziert sind, in Krankenhäusern behandelt. Das ist ein Abstieg um 503 Patienten. Die Zahl der neuen Infizierungen scheint sich seit einigen Tagen zu stabilisieren.

Von den Coronapatienten, die in ein Krankenhaus eingeliefert wurden, werden 1.245 auf einer Intensivstation behandelt - 40 mehr als am Freitag. Damit ist jetzt etwas mehr als die Hälfte der in Belgien zur Verfügung stehenden Intensivbetten belegt. Insgesamt werden derzeit 985 Covid-19-Patienten künstlich beatmet.

In den letzten 24 Stunden durften 375 Coronapatienten aber auch das Krankenhaus verlassen. Auch dieser Trend setzt sich seit einigen Tagen in diese Richtung weiter fort.

Mediziner und Virologen gehen davon aus, dass die Zahlen der Sterbefälle in Belgien noch einige Tage lang recht hoch bleiben. Das liege daran, so die Begründing, dass es sich bei den jetzt sterbenden Patienten um Menschen handelt, die sich vor zwei bis drei Wochen infiziert haben, als die Coronamaßnahmen erst langsam akut wurden.