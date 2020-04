Sind die neuen in Belgien angekommenen Mundschutzmasken überhaupt brauchbar?

Bundesminister Philippe De Backer (Open VLD), Leiter der Corona-Taskforce der belgischen Regierung, äußere von Anfang an Bedenken. Diese Masken würden jetzt getestet und in einigen Tagen habe man dazu mehr Deutlichkeit, so De Backer am Freitagabend gegenüber VRT NWS.

Diese Lieferung besteht in erster Linie aus FFP2-Masken, die über einen hohen Schutzfaktor verfügen, der bei der Behandlung von Coronapatienten besseren Schutz liefert, als chirurgische Mundschutzmasken. Reicht die Qualität der jetzt gelieferten Masken tatsächlich nicht aus, können diese aber in anderen Bereichen genutzt werden, in denen die Träger nicht direkt in Kontakt mit Covid-19-Viren kommen.