Belgien: 164 neue Corona-Todesopfer, aber erstmals weniger Krankenhaus-Aufnahmen als Entlassungen

In Belgien sind seit Samstag weitere 164 Patienten an einer Covid-19-Infizierung gestorben. Damit haben in unserem Land inzwischen 1.447 in Zusammenhang mit diesem Virus ihr Leben verloren. Aber, die Gesundheitsbehörden melden an diesem Sonntag auch, dass in den vergangenen 24 Stunden weniger Coronapatienten in ein Krankenhaus eingeliefert wurden, als im gleichen Zeitraum entlassen werden konnten.