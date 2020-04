Belgien erhöht die Corona-Testkapazität auf 10.000 Tests pro Tag

Minister De Backer gab an, dass dies kein einmaliger Vorgang für den Seniorenbereich sei, sondern dass allgemein die Testkapazität erhöht werde. Die ersten Lieferungen für die Seniorenheime umfassen 11.243 Kits für Flandern, 6.597 Kits für die Wallonie, 2.054 Kits für die Brüsseler Hauptstadtregion und 106 Testkits für Seniorenheime in der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien, wie die Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ dazu meldet.

Die allgemeine Testkapazität ist landesweit auf 10.000 Covid-19-Tests pro Tag erhöht worden, so De Backer. Zum Vergleich: Letzte Woche wurden täglich zwischen 3.500 und 4.000 Tests durchgeführt und in den Wochen davor nur knapp 2.000 am Tag. „Die Testkapazität liegt jetzt bei 10.000 Tests pro Tag und wird noch weiter angehoben. Es liegt jetzt an den Krankenhäusern selbst, wie diese die Tests durchführen. Durch die erhöhten Testkapazitäten werden die Zahlen der bestätigten Coronafälle in der kommenden Woche wohl auch steigen“, so der Minister gegenüber VRT NWS.