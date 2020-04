Belgiens Regierung repatriierte bereits 5.000 Landsleute aus dem Ausland

Das Außenamt in Brüssel hat bisher dafür sorgen können, dass rund 5.000 Belgier aus dem Ausland in die Heimat zurückkehren konnten. Dies gab Bundesaußenminister Philippe Goffin (MR) in einem Interview mit der frankophonen Tageszeitung L’Avenier bekannt. Zwei Flugzeuge mit Landsleuten an Bord werden noch an diesem Wochenende in Zaventem erwartet, so Goffin.