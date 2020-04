Comic-Helden feiern Geburtstag: Suske und Wiske sind 75 Jahre alt!

Am 30. März 1945 erschienen die ersten Kurzabenteuer von Rikki und Wiske, eine Schöpfung des flämischen Comiczeichners Willy Vandersteen (1913-1990) aus Antwerpen, in De Nieuwe Standaard. Die Reihe nannte sich damals „Rikki en Wiske in Chocowakije“ und erschien in Episodenform. Rikke war der ältere Bruder von Wiske, so Comicfachmann Peter Van Hooydonck, der auch Berater in Comicfragen beim Auktionshaus Bernaerts in Antwerpen ist: „Er war 10 Jahre älter als Wiske, doch der Altersunterschied war so groß, dass Rikki und Wiske eigentlich nicht zusammenpassten.“ Suske kam nur einige Monate später hinzu und zwar im Abenteuer „Het Eiland Amoras“. Er wurde einfach von dieser Insel nach Flandern mitgenommen und wurde Wiskes neuer Begleiter. Rikki verschwand ganz einfach…