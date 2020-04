Coronavirus: Brüsseler Region lockert befristet die Fluglärmnorm

Die Regionalregierung will sich einer Kontinuität der Versorgung Brüssels und ganz Belgiens nicht versperren und dies besonders nicht in der Frage von Waren, die dringend gebraucht werden und an denen weltweit Mangel herrscht: „Dies ist heute die wichtigste Verantwortlichkeit aller Regierungen, insbesondere in Anbetracht der Beschäftigten im Gesundheitswesen, aber auch im Hinblick auf die gesamte Bevölkerung.“

Jede Stunde zähle und die nationale und internationale Solidarität müsse jetzt unterstützt werden. Deshalb habe man die geltenden Regelungen für Flüge in den genannten Bereichen gelockert und werde keine Bußgelder bei Übertretungen der regional in Brüssel geltenden Fluglärmnormen einfordern.

Aber, diese Ausnahmemaßnahmen seien zeitlich begrenzt, wie die Regionalregierung unterstreicht und die Bevölkerung könne auf der Webseite des Brüsseler Umweltamtes alle in der Hauptstadt-Region durchgeführten Messungen „im Hinblick auf eine maximale Transparenz“ konsultieren. Positiv davon betroffen ist hier der Brüsseler Frachtflughafen Brucargo am Rande des Brussels Airport in Zaventem.