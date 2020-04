Flämische Musiker bringen „We zullen doorgaan“ von Ramses Shaffy als gemeinsames Hauskonzert

Auch Musiker haben es in diesen Coronazeiten schwer, denn ihnen brechen gerade alle Auftrittsmöglichkeiten weg. Doch auch sie sind sich dessen bewusst, dass wir alle zu Hause bleiben müssen, damit das Virus verschwindet und bis es verschwindet. Doch sie bleiben kreativ in diesen Zeiten. Einige flämische Musiker haben auf Bitten des VRT-Senders Radio 1 gemeinsam „We zullen doorgaan“ („Wir werden weitermachen“) des niederländischen Chansonniers und Schauspielers Ramses Shaffy (1933-2009) interpretiert. Dabei haben alle Beteiligten von zu Hause aus musiziert. Eine schöne aber auch rührende Initiative zur Unterstützung von „Bijf in uw kot!“, wie hier in Flandern „Stay at home!“ genannt wird.