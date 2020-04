Greg Van Avermaet gewinnt die Flandernrundfahrt auf Hometrainern

In einer geschlossenen Gruppe traten 13 Radprofis aus Belgien und aus einigen anderen Ländern virtuell auf den letzten 32 Kilometern der weltbekannten „Ronde van Vlaanderen“ gegeneinander an. Die Beteiligten fuhren aber zu Hause in den eigenen vier Wänden und zwar auf digital präparierten Rollentrainern. „Sporza“ hatte dazu einige Highlights der Flandernrundfahrt auf einer digitalen Plattform nachgebildet, damit die 13 Teilnehmer so original wie möglich und so originell wie nötig unterwegs sein konnten. Dabei wurden auch so berühmte Anstiege, wie der „Oude Kwarremont“ oder der „Paternberg“ erklommen.

