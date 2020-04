Premierministerin Wilmès: "Wir haben einen langen Prozess des Wiederaufbaus vor uns"

Belgiens Premierministerin Sophie Wilmès (MR - Foto) hat sich am Sonntag mit einer Videobotschaft an die Bevölkerung gewendet, um eine Art Zwischenbilanz der Entwicklung der Coronakrise in unserem Land zu machen. „Wir haben Zahlen, die Hoffnung machen“, so Wilmès, „doch wir müssen durchhalten, mehr denn je!“ Ob die derzeit geltenden Maßnahmen zur Eindämmung des Covid-19-Virus über den 19. April hinaus verlängert werden, sagte sie aber nicht.