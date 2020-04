Blauer Himmel und Sonne tanken. Die ganze Woche bleibt es warm: Am Donnerstag 23 Grad

Am Dienstag wird es, wenn sich das Morgengrau verzogen hat, trocken und heiter mit vereinzelter Quellbewölkung. In Hochbelgien ist noch die eine oder andere Schauer drin. Im Westen wird es sehr sonnig. Höchstwerte von 14 Grad an der Küste bis lokal 20 Grad im Landesinneren. Am Mittwoch ist es trocken und sonnig bis auf ein paar unschuldige Wolken. Das Königlich Meteorologischen Institut (KMI) erwartet Höchstwerte um die 22 Grad im Landesinnern.

Am Donnerstag bleibt es trocken und meist sonnig mit einigen Wolkenfeldern. Es wird etwa 22 bis 23 Grad warm. Am Freitag bleibt es weitgehend trocken und sonnig. Am Ende des Tages kann es im Westen vereinzelt regnen. Die Temperaturen bleiben frühlingshaft mild bei lokal 23 Grad.

Am Samstag sorgt ein Tiefdruckgebiet mit Regen von Westen her für eine Wetterverschlechterung. Die Höchstwerte können im Landesinnern aber immer noch 18 Grad erreichen. Der Sonntag wird wechselhaft mit vereinzelten Regenschauern. Es wird dann nur noch 13 Grad kühl.