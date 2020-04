Neue Zahlen des Krisenzentrums: Etwas weniger Patienten auf der Intensivstation, aber etwas mehr Todesfälle

Das Nationale Krisenzentrum hat seine tägliche Aktualisierung der Zahlen vorgelegt. In den letzten 24 Stunden wurden in Belgien demnach 185 neue Todesfälle gemeldet. Das ist etwas mehr als am gestrigen Sonntag, als 164 weitere Todesfälle gemeldet worden waren. Insgesamt sind in Belgien inzwischen 1.632 Coronapatienten gestorben.