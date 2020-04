Wird der Sommerschlussverkauf auf August verschoben? Die zuständige Ministerin ist dafür

Ministerin Muylle erklärte am Sonntag im VRT-Fernsehen, eine Verschiebung sei wahrscheinlich. Allerdings müsse sie sich noch mit ihrem Kollegen Denis Ducarme (MR) beraten, der u.a. für Selbständige und Freiberufler zuständig ist. Sie selbst befürwortet eine einmalige Verschiebung des Sommerschlussverkaufs aber energisch.

Muylle reagiert hiermit auf einen Appel der Bekleidungsgeschäfte, die aufgrund der Coronakrise keine Kunden mehr haben und deshalb gerne mehr Zeit hätten, um ihr Kleidungsbestände verkaufen zu können. Mehr als 90 Modemarken und Ladenketten hatten die Regierung in einem offenen Brief hierum gebeten, darunter eine ganze Reihe bekannter Marken.

Muylle will auch Geschäfte, die ihre Miete nicht mehr bezahlen können, vor Zwangsräumungen schützen, auch wenn dies vor allem in die Zuständigkeit der Bundesländer fällt. In bestimmten Nachbarländern, wie z.B. Deutschland, gibt es hierfür bereits eine Regelung. Muylle will dies nun bei den Landesregierungen in Flandern, Wallonien und Brüssel zur Sprache bringen.