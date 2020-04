619 Bewohner in flämischen Wohn- und Pflegeheimen sind am Corona-Virus gestorben

Der für das Gesundheitswesen zuständige Landesminister Wouter Beke (CD&V) hat am Dienstag mitgeteilt, dass vermutlich 619 Bewohner in flämischen Seniorenheimen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben sind. Am Dienstag wurden die Seniorenheime in ganz Belgien auch erstmals mit Test-Kits für Corona beliefert.