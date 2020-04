Ostern bei den Chocolatiers: Pralinenverkauf in Schutt und Asche

Schokoladen- und Pralinengeschäfte gehören zum Nahrungsmittelsektor und sind daher nicht von den Schließungen im Rahmen der Corona-Maßnahmen betroffen. Die Läden sind geöffnet. „Häufig aber befinden sich die Pralinengeschäfte in den touristischen Stadtvierteln oder in Shopping-Zentren. Beide sind aber wegen der Ausgangseinschränkungen so gut wie leer“, klagt Guy Gallet vom Königlichen Verband der Schokoladen-, Pralinen-, Keks- und Konfektindustrie gegenüber dem regionalen Radiosender der VRT.

Viele Hersteller betreiben zusätzlich einen Webshop und nehmen Bestellungen von Osternaschereien auch gerne telefonisch entgegen.