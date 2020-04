Dr. Erika Vlieghe leitet Expertengruppe, um Ausstieg aus dem Lockdown vorzubereiten

Die belgische Premierministerin Sophie Wilmès (MR) hat am Montagabend eine zehnköpfige Expertengruppe zusammengestellt, die den allmählichen Ausstieg aus dem Lockdown vorbereiten soll. Die Ausgangsbeschränkungen infolge der Coronavirus-Pandemie waren am 18. März in Belgien drastisch verschärft worden. Vorsitzende der Arbeitsgruppe wird die Virologin und Leiterin des Fachbereichs für Infektionen an der Universität Antwerpen Dr. Erika Vlieghe (Bild oben).