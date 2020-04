Über 5000 Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen geahndet

Die Zahlen beweisen, dass die Kontrollen Vorrang für die Staatsanwaltschaft haben, sagt Erwin Demicourt, Vorsitzender der Generalstaatsanwaltschaft in Belgien in der Zeitung.

In 90 % der Fälle kommt es zu einer Einigung, in 10 % wird ein Verfahren eingeleitet .Zwar wurde das Arbeitstempo an den Gerichten heruntergefahren, dennoch will man in bestimmten Gerichtskreisen dafür sorgen, dass die Zuwiderhandelnden noch vor dem Sommer vorgeladen werden.

Die Polizeibehörden sind insbesondere von den Zwischenfällen betroffen, bei denen Beamte bespuckt werden und einer Infizierung ausgesetzt sind. Justizminister Koen Geens (CD&V) soll überprüfen, ob Betroffene unmittelbar nach einem solchen Zwischenfall auf eine Corona-Infizierung getestet werden können, damit sie nicht in Ungewissheit verkehren.