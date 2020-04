Minister Beke verteidigt seine Strategie für die Wohn- und Pflegeheime in der Corona-Krise

Von der sozialistischen SP.A und der rechtsextremen Vlaams Belang hagelte es Kritik für den flämischen Gesundheitsminister.

Der ehemalige SP.A-Vorsitzende John Crombez stellte auf Twitter die Frage, was die flämische Regierung in den letzten vier Wochen denn wohl für die Bewohner und das Personal in den Seniorenheimen getan habe. Und welche Maßnahmen für Behindertenheime getroffen worden seien.

Der Vlaams-Belang-Vorsitzende Tom Van Grieken ärgerte sich über die Zählung der Toten in den Seniorenheimen: „Die Regierung hat immer behauptet, in Flandern zähle man besser als sonst irgendwo. Stimmt nicht. Und wir haben sogar Senioren vergessen. Schrecklich.“