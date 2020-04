Prognose der Belgischen Nationalbank: „Corona-Krise reißt tiefe Wunden, aber die belgische Wirtschaft kann sich auch schnell wieder aufrappeln.“

Die Viruspandemie und die getroffenen Bekämpfungsmaßnahmen des Bundesinnenministeriums werden ihre Spuren hinterlassen. Insbesondere in der Wirtschaft und in den öffentlichen Finanzen. In der Krisenzeit müssen die Regierungen für ausgewogene Unterstützungsmaßnahmen und eine ehrliche Verteilung der Kosten zwischen den Unternehmen, Privathaushalten und Behörden sorgen, um die belgische Wirtschaft zu schützen.