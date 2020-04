Wir essen weniger Fritten: Das bringt die Kartoffelbauern in Schwierigkeiten

Der belgische Verband der kartoffelverarbeitenden Betriebe Belgapom befürchtet, dass ein großer Teil der Kartoffelernte vernichtet werden muss. Romain Cools von Belgapom stellt fest, dass die Produkte nicht mehr zum Kunden gelangen: „In den Niederlanden beläuft sich der Überschuss auf 1 Million Tonnen Kartoffeln. In Belgien rechnen wir mit ähnlichen Zahlen.“

Durch die Schließung der Restaurants ist ein großer Absatzmarkt verschwunden. Kartoffelverarbeiter Aviko in Westflandern hat die Frittenproduktion halbiert. Andere Kartoffelerzeugnisse werden in einem langsameren Tempo hergestellt, weil die Mitarbeiter in einem sicheren Abstand voneinander arbeiten müssen, sagte das Management in einem Interview mit dem Regionalsender der VRT.