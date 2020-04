283 neue Tote durch Corona-Virus: Intensivstationen arbeiten unter Hochdruck

Seit 24 Stunden sind 283 Menschen in Belgien an der Lungenkrankheit gestorben – die bislang höchste Anzahl Tote an einem Tag. Die Anzahl der neu eingelieferten Corona-Infizierten sinkt dagegen zum zweiten Tag in Folge. Ärzte und Pfleger auf den Intensivstationen arbeiten unter Hochdruck. In den Seniorenheimen droht ein akuter Mangel an Sauerstoffgeräten.