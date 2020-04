Beginn des belgischen Sommerschlussverkaufs wird auf den 1. August verschoben

Der Sommerschlussverkauf beginnt dieses Jahr wegen der Coronakrise nicht wie üblich am 1. Juli, sondern erst am 1. August. Das bestätigte Bundesbeschäftigungsministerin Nathalie Muylle im Morgenmagazin auf Radio 1 (VRT). Die Entscheidung wurde nach Rücksprache mit Denis Ducarme getroffen, der als Minister für den Mittelstand zuständig ist. Wegen der Corona-Krise hatten mehr als 90 belgische Bekleidungshändler in einem offenen Brief um einen Aufschub des Sommerschlussverkaufs gebeten, damit sie nach dem Ende der Krise ihre Kollektionen erst noch mit voller Gewinnspanne und ohne unlauteren Wettbewerb verkaufen können. Einige große Bekleidungshäuser waren mit dem Vorschlag aber nicht eiverstanden. „Es war keine leichte Entscheidung, aber die Forderung nach Klarheit war groß", sagte Muylle.