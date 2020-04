Coronakrise: 325 neue Todesfälle, insgesamt 3.019 Todesfälle, 40 Prozent davon in Seniorenheimen

In den vergangenen 24 Stunden sind in Belgien 325 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben, ein starker Anstieg im Vergleich zu gestern, als 283 Sterbefälle gemeldet wurden. Insgesamt sind bereits 3.019 Menschen an Covid-19 gestorben, 40 Prozent von ihnen in einem Seniorenheim. Das belegen die aktuellen Zahlen des Nationalen Krisenzentrums.