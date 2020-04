Das flämische Haushaltsdefizit wird wahrscheinlich zehn Mal höher ausfallen als erwartet

Die Belgische Nationalbank und das Bundesplanungsamt haben diese Woche jedoch bereits die Prognose veröffentlich, dass das Coronavirus das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 8% schrumpfen lassen wird, was eine besonders starker Einbruch der Wirtschaftsleistung bedeuten würde. Auch für die verschiedenen belgischen Bundesländer bedeutet dies einen erheblichen Verlust an Steuereinnahmen. Die flämische Regierung rechnet mit 1 Milliarde Euro weniger Steuereinnahmen.

Gleichzeitig werden die Ausgaben wahrscheinlich sprunghaft ansteigen, und allein die bereits von Flandern beschlossenen Maßnahmen werden voraussichtlich 2,5 Milliarden Euro kosten, sagte Ministerpräsident Jan Jambon am Mittwochabend. Das Haushaltsdefizit Flanderns wird daher wahrscheinlich zehnmal höher ausfallen als erwartet.

Am Freitag schätzte der flämische Haushaltsminister Matthias Diependaele (N-VA, Foto unten), dass das Defizit aufgrund einer weiteren Verlangsamung der Wirtschaft noch weiter wachsen könnte. "Wir waren bei unseren Kalkulationen für den Landeshaushalt von einem schrumpfenden Wirtschaftswachstum von etwa -1% ausgegangen, aber am Mittwoch teilten uns die Nationalbank und das Bundesplanungsamt mit, dass die Wirtschaft sehr deutlich und zwar um -8% schrumpfen könnte. Wenn das der Fall wäre, würde das für Flandern noch eine Milliarde weniger an Einnahmen bedeuten", sagte Matthias Diependaele.

Zu Beginn der Coronavirus-Krise kündigte die flämische Landesregierung an, dass es im September eine weitere Haushaltsanpassung geben werde.