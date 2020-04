Marc Van Ranst: "Corona-Richtlinien nicht lockern, vor allem jetzt, wo das Osterwochenende näher rückt“

Der belgische Virologe Marc Van Ranst drängt darauf, dass wir bei unseren Bemühungen, um die Ausbreitung des neuen Coronavirus zu verhindern, weiterhin sehr konsequent bleiben müssen. "Wir befinden uns immer noch in einer sehr kritischen Situation. Jeder wird sich sehr anstrengen müssen, um sicherzustellen, dass es weiterhin in die richtige Richtung geht. Besonders jetzt, wo das Osterwochenende näher rückt", sagt er in am Donnerstagabend in der VRT-Talkshow „De afspraak“ („Die Verabredung“)