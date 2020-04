Ostern in Coronazeiten: Was ist erlaubt und was eigentlich nicht? Einige Tipps

Zum Beispiel in der flämisch-brabantischen Gemeinde Beersel und in einigen Nachbargemeinden wird eine echte Ostereiersuche organisiert. In der Gemeinde sind 6 Osterhasen versteckt. Sie können sie mit einer Karte suchen. Jeder Osterhasen trägt einen Buchstaben. Mit diesem Buchstaben können die Teilnehmer ein Wort bilden. Wer es findet, bekommt ein kostenloses Schoko-Osterei vom örtlichen Bäcker. Die Suche ist seit fast einer Woche möglich, um zu vermeiden, dass sich die verschiedenen Teilnehmer treffen. Mehr als 500 Familien haben schon daran teilgenommen. Aber auch die bekannte „Bärenjagd“ ist in einigen Gemeinden in eine „Osterjagd“ umgewandelt worden. Anstelle von Plüschbären können Kinder nach Zeichnungen von Eiern oder Küken an den Fenstern suchen. Vergewissern Sie sich also, ob es in Ihrer Nachbarschaft eine solche Initiative gibt.

Es gibt aber auch andere Initiativen. In der Antwerpener Ortschaft Malle zum Beispiel kommt der Osterhase mit Ostereiern vorbei. Der Osterhase wird die Eier überall in den Vorgärten werfen. Der Nachbarschaftspolizist hat dazu die Erlaubnis erteilt. Der Osterhase muss in Bewegung bleiben und darf sich nicht selbst mit den Kindern unterhalten.