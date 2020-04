Polizei Kortrijk beschlagnahmt das Auto eines Mannes, der gegen die Corona-Vorschriften verstößt

Zum ersten Mal in unserem Land beschlagnahmte die Polizei das Auto von jemandem, der sich nicht an die Corona-Vorschriften hält. Es handelt sich um einen jungen Mann von 21 Jahren, der in der westflämischen Ortschaft Wervik lebt und keinen offiziellen Anlass hatte, nach Kortrijk zu fahren. Die Polizei hatte ihn bereits einige Male verwarnt, aber trotzdem besserte er sein Verhalten nicht.