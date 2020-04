„Finanz-Bazooka“ gegen Coronakrise: Finanzieller Puffer von 50 Milliarden für Unternehmen

Am Samstag wurde die Regierungsgarantie von 50 Milliarden Euro verabschiedet, die Kredite an Unternehmen ermöglicht, die aufgrund der Corona-Krise Gefahr laufen, Konkurs anmelden zu müssen. Das beschlossen die zehn Parteien, die der belgischen Bundesregierung unter Premier Wilmès Vollmachten erteilt haben. Auch die Europäische Kommission hat dem Garantiesystem grünes Licht gegeben. Nächste Woche lässt die Regierung die "Finanz-Bazooka" von Finanzminister Alexander De Croo (Foto) endgültig in Kraft treten.