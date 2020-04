Corona schlägt in 80 % der Pflegeeinrichtungen zu: Covid-19 in 116 Brüsseler Seniorenheimen

Coronavirus-Fälle wurden in 116 der 146 Altenpflegeheime in der Region Brüssel diagnostiziert. Fast 4 von 5 Seniorenheimen in der belgischen Hauptstadt sind demnach direkt von der Coronakrise betroffen. 194 Todesfälle von Patienten, die dort positiv auf Covid-19 getestet wurden, sind bisher registriert worden. Es wird angenommen, dass weitere 254 Bewohner von Brüsseler Seniorenheimen an der Krankheit gestorben sind.