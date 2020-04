Coronakrise: Neuer Rekord bei der Zahl der Todesfälle in Belgien, Seniorenheime besonders betroffen

Der Virologe Steven Van Gucht (Foto unten) räumte ein, dass die Todesrate in unserem Land höher zu sein scheint als in anderen Ländern. „Wir möchten darauf hinweisen, dass es im Moment nicht einfach ist, die Zahlen der verschiedenen Länder zu vergleichen“, sagte er. „Die Zahlen hängen von der Teststrategie, der Testkapazität und der Art der Berichterstattung pro Land ab. Wir melden nicht nur die bestätigten Fälle, sondern auch die Verdachtsfälle“.

„Vielleicht haben wir den Höhepunkt der Epidemie in aller Stille hinter uns gelassen“, sagte er. „Aber die Sterblichkeitsraten bleiben hoch. Wir müssen zwischen Krankenhäusern und Seniorenheimen unterscheiden. Die Todesfälle in den Krankenhäusern sind in den letzten zwei Wochen stabil geblieben, aber in den Seniorenheimen verzeichnen wir seit April einen stetigen Anstieg“.

„Wir müssen diese Situation genau im Auge behalten. Wir müssen alles tun, um die Ausbreitung des Coronavirus in Seniorenheimen einzudämmen. Wir erwarten, dass die Sterblichkeitsrate dort in den nächsten Tagen noch steigen wird.“