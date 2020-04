Erste Ergebnisse nach Tests in Seniorenheimen: Hälfte der Bewohner in Sint-Truiden positiv

Die ersten Ergebnisse der Coronatests in einigen Seniorenheimen sind bekannt. 30 der 60 Bewohner des Orelia-Serrenhof-Seniorenheims in Sint-Truiden, in der Provinz Limburg, sind positiv getestet worden. Auch ein Drittel des Personals ist infiziert. Die Pflegeheime wurden informiert, dass das Personal, welches positiv getestet wurde, weiterhin auf der Covid-19-Station arbeiten darf, wenn keine Symptome aufgetreten sind und wenn es sonst zu wenig Personal gäbe.