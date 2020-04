Sonniges und warmes Osterwochenende, ab nächster Woche viel frischer

Heute wird es wieder sonnig und warm. Im Laufe des Tages bilden sich südlich von Sambre und Maas Quellwolken, die sich in den Ardennen zu einem Schauer entwickeln können. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad an der Küste und im Hohen Venn und 23 oder lokal 24 Grad im Landesinnern. Der Wind bleibt schwach und wechselhaft. An der Küste weht am Nachmittag eine mäßige Meeresbrise.

Am Abend und in der Nacht bleibt es klar bis leicht bewölkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 6 und 11 Grad bei schwachem Wind aus wechselnden oder später südwestlichen Richtungen.

Der Ostersonntag beginnt überall sonnig. Im Laufe des Tages wird es abwechselnd wolkig mit vereinzelten lokalen Schauern, die auch gewittrig sein können. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 oder 17 Grad an der Küste, 22 oder 23 Grad im Landesinnern und bis zu 24 Grad in den Kempen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West. An der Küste kann wieder eine Meeresbrise aufkommen.