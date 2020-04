Corona-Strafen für Partygäste und unnötige Autofahrt. Uni Gent suspendiert Professor und Assistenten

„Angesichts der Tragödien, die sich in den Krankenhäusern und Pflegeheimen abspielen, ist das ein völlig unverantwortliches Verhalten in diesen Coronazeiten. Natürlich ist es schwierig, sich bei diesem schönen Wetter an die Ausgangssperre zu halten. Ich kann das verstehen, aber es ist nun einmal unverantwortlich".

Noch in Ostflandern wurden fünf Jugendliche in einem alten Fabrikgebäude betrunken aufgefunden. Gegen zwei Verdächtige wird ein Schnellverfahren eingeleitet, da sie nicht zum ersten Mal gegen die Vorschriften verstoßen haben, und sie werden in Oudenaarde vor Gericht erscheinen müssen.

Zwei Männer aus Verviers sollen in Dendermonde vor Gericht erscheinen, weil sie eine nicht zwingend notwendige Reise unternommen haben. Sie waren in Lokeren (Ostflandern) unterwegs, als sie in eine Polizeikontrolle gerieten. Sie behaupteten, sie würden jemandem aushelfen, der nicht genug Niederländisch verstehe, um einen Kauf abzuschließen.