Mehr Verstöße gegen die Corona-Vorschriften: Die Polizei ist beunruhigt

Dirk Claes ist Polizeichef des Polizeibezirks Bilzen-Hoeselt-Riemst in Süd-Limburg. Diese Zone grenzt an Maastricht und liegt in der Nähe von Sint-Truiden und Alken, die beide stark vom Coronavirus betroffen sind. Claes und sein Korps sind besorgt über die Zunahme der Meldungen seit gestern: "Der Verkehr ist reger als in den letzten Tagen, also gibt es zweifellos mehr nicht-zwingend notwendige Autofahrten".

"Wir erhalten auch mehr Berichte von Menschen, die nach einem Besuch im Supermarkt besorgt sind, weil dort der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wurde", stellt Claes fest. "Und dann gibt es die Partys bei den Menschen zu Hause, vor allem abends, worüber die Nachbarn sich Sorgen machen. Gestern Abend hatten wir wieder einen Einsatz, bei einer Party mit Lärmbelästigung".

"Was mich auch beunruhigt, ist, dass wir nicht alle Meldungen überprüfen können", fährt er fort. "Mit unserer Kapazität ist es unmöglich, immer und überall zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Aber wir bleiben wachsam und reagieren so gut wir können. Zum Glück haben wir derzeit nicht viele Krankmeldungen in unserem Korps".