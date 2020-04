85 % der Unternehmen halten Corona-Vorschriften nicht ein

704 Kontrollen, zwei Drittel der Gesamtzahl, wurden mit Hilfe eines Fragebogens, der aus der Ferne ausgefüllt wurde, durchgeführt. Bei 328 Arbeitgebern wurden Kontrollen vor Ort durchgeführt. Groen plädiert für mehr Personal und Ressourcen, damit noch mehr Kontrollen am Arbeitsplatz durchgeführt werden können. "Es erscheint uns sehr wichtig, dass zusätzlich zu dieser Checkliste, die gut ist, mehr Inspektoren die Möglichkeit erhalten, vor Ort zu überprüfen, ob die Maßnahmen eingehalten werden", betont Willaert.

Den Grünen zufolge würden die Täter den Arbeitgebern, die sich an die Regeln hielten, schaden, weil sie einen schnellen und sicheren Neustart der Unternehmen erschwerten. "Unserer Meinung nach können die Menschen nur dann wieder an die Arbeit gehen, wenn dies unter sicheren Bedingungen möglich ist, und dann sehen wir an diesen Zahlen, dass noch viel Arbeit zu tun ist und dass man sehr vorsichtig sein muss, damit die Menschen wieder an ihren Arbeitsplatz gelassen werden können", so Willaert. "Das ist sehr wichtig für unsere Wirtschaft, aber unsere Gesundheit bleibt eine Priorität, und das kann nur wirklich geschehen, wenn die Menschen sicher arbeiten können.“