942 neue Coronavirus-Fälle in den vergangenen 24 Stunden: „Der Weg ist noch lang“

„Seit Anfang April sehen wir eine schrittweise, langsame Abnahme der Zahl der Krankenhauseinlieferungen.“ Das sei ermutigend, „aber der Weg ist noch lang", sagte der Virologe Steven Van Gucht anlässlich der heutigen Pressekonferenz zu den neuen Zahlen der an dem Coronavirus erkrankten Personen in Belgien. "Die Zahl der Todesfälle ist zum Beispiel nach wie vor sehr hoch und wird in den kommenden Tagen wahrscheinlich weiter zunehmen. Auch die Belastung in den Krankenhäusern ist immer noch hoch."

"Wir müssen absolut durchhalten. Was wir jetzt tun, werden wir erst in 10 bis 14 Tagen in den Zahlen merken. Wir haben noch Monate mit diesem Virus zu leben.“

„Es ist wichtig, dass wir das Virus zunächst so klein wie möglich machen. Und zwar so, dass wir in Zukunft eine andere Strategie anwenden, die Maßnahmen flexibler gestalten und kontrolliert mit dem Virus leben können“, schloss Van Gucht seinen Bericht.