Bei Fettleibigkeit ist das Risiko höher, am Coronavirus zu sterben

"Jedenfalls sind übergewichtige Menschen anfälliger und leiden mit größerer Wahrscheinlichkeit an Herzproblemen, Diabetes, Bluthochdruck... Diese Leute haben von Anfang an schlechtere Chancen", so Dr. Malbrain.

Doch dahinter steckt noch mehr: "Wenn wir Menschen auf die Intensivstation bringen, geben wir ihnen einen Baxter. Das ist kein unschuldiger Sack Wasser, und bei übergewichtigen Menschen sehen wir oft eine Ansammlung von Salz und Feuchtigkeit. Im Laufe der Zeit kann sich der Druck im Bauchraum erhöhen, wodurch das Zwerchfell nach oben gedrückt und die Beatmung erheblich erschwert wird".

Malbrain macht sich deshalb auch Sorgen um die Länder mit vielen übergewichtigen Personen. "In den Vereinigten Staaten sind 60 Prozent der Bevölkerung übergewichtig, was sicherlich eine Rolle für das Ergebnis spielen wird, wenn diese Menschen an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden."

Der Arzt hat deshalb noch eine klare Botschaft für uns alle: "Ich höre in den Nachrichten, dass das Backpulver ausgegangen ist und die Leute nun Skype massenhaft für ein Skype-Aperitif nutzen. Sehr schön, aber lassen Sie uns das in Maßen tun. Übrigens ist es nie zu spät, um mit einer guten Diät anzufangen.“