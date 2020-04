Coronazeiten: Was darf ich alles und was nicht?

Eine Radtour machen ist erlaubt, allerdings dürfen Sie das Rad nicht in den Kofferraum laden und zum Beispiel in die Ardennen fahren, um dort zu radeln. Sie müssten also selbst bis zu den flämischen Ardennen in die Pedale treten, das ginge schon. Auch dürfen Sie nicht in der Gruppe Rad fahren, denn die Polizei geht entschlossen gegen Radtouristen vor.