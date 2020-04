Polizeigewerkschaft kritisiert Äußerungen des Brüsseler Staatssekretärs zum Tod des jungen Adil

Der Brüsseler Staatssekretär Pascal Smet (one.brussels-sp.a.) stellte am Sonntag mit einem Post auf seiner Facebook-Seite öffentlich Fragen zu der polizeilichen Verfolgung, die zum Tod eines 19-jährigen Anderlechter Jungen führte. Der junge Mann, der auf einem Motorroller fuhr, wurde am Freitagabend gegen 21 Uhr von der Polizei verfolgt und starb, nachdem er einen anderen Streifenwagen gerammt hatte. Der Vorfall führte am Wochenende zu Unruhen in der Brüsseler Gemeinde Anderlecht. Laut Smet deuteten diese Ausschreitungen darauf hin, dass in Anderlecht ein anderer Ansatz erforderlich sei. Sein Kommentar wurde von der Polizeigewerkschaft kritisiert.