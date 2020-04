Schon mehr als 27.000 Verstöße gegen die Coronamaßnahmen

Am Osterwochenende wurden erneut strenge Kontrollen auf nicht wesentliche Bewegungen und Verstöße gegen das Versammlungsverbot durchgeführt. Allein in Westflandern wurden am vergangenen Wochenende etwa vierhundert Menschen erwischt. In Gistel wurde am Sonntag ein großes Barbecue gestoppt. Die dreißig Anwesenden erhielten alle eine Geldstrafe von 250 Euro.

"Wir stellen fest, dass mehr Partys, Barbecues und Treffen organisiert wurden als am vergangenen Wochenende", so der westflämische Gouverneur Carl Decaluwé. "Sogar an der Küste war es an einigen Stellen merklich belebter, höre ich von Ladenbesitzern. Auf den Zufahrtsstraßen zur Küste wurden weniger Autos angehalten, dafür wurden prozentual mehr Geldstrafen verhängt. So sagten zum Beispiel zwei Leute aus Ostflandern, sie wollten bei dem schönen Wetter einen Tag ans Meer fahren. Einige von ihnen haben es immer noch nicht genau verstanden".

Der Gouverneur erklärt auch, dass immer mehr Bürger besorgt seien und strengere Kontrollen forderten. "Ich fordere alle auf, ihren Verstand einzusetzen. Sonst laufen wir Gefahr, dass eine kleine Gruppe alles für die große Mehrheit, die sich an die Regeln hält, ruinieren wird".