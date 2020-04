Christliche Gewerkschaft fordert Mundschutzmasken für das gesamte Personal in Flanderns Pflege- und Altenheimen

„Uns erreichen in den vergangenen Tagen viele Signale von Mitarbeitern in Pflege- und Seniorenheimen des öffentlichen Dienstes in Flandern, nach denen sie noch immer ohne Schutzmasken arbeiten müssen“, sagte Jan Mortier von ACV „Öffentlicher Dienst“ am Dienstagmorgen gegenüber VRT NWS.

Zunächst sei man davon ausgegangen, so Mortier, dass dies an einem Mangel an Mundschutzmasken liege: „An einigen Stellen kann das in der Tat so sein, doch in bestimmten Wohnheimen gibt es ausreichend Masken. Allerdings weigert sich die Direktion dort, diesem dem Personal zu geben.“