Covid-19: WHO deutet Lütticher Flughafen als internationales Vertriebszentrum für medizinisches Material an

Neben Lüttich/Bierset hat die WHO weltweit sieben weitere Flughäfen in China, Südafrika, Panama, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ghana, Äthiopien und in Malaysia zu solchen Vertriebszentren bestimmt. Über diese Vertriebsflughäfen will die WHO in Zukunft monatlich rund 100 Millionen Mundschutzmasken, ebenso viele Paare Schutzhandschuhe und 25 Millionen Beatmungsgeräte im Kampf gegen das Coronavirus verteilen.

An diesen Standorten sollen das Rote Kreuz und andere Partner der WHO die dort vorhandene Infrastruktur nutzen, um im Kampf gegen Covid-19 medizinisches Material an Kliniken und andere Einrichtungen zu verteilen, in denen Covid-19-Patienten behandelt werden können.

Bert Selis, der kommerzielle Direktor des Lütticher Flughafens, sagte am Dienstagmorgen gegenüber VRT NWS, dass dieser Standort von der WHO sorgfältig ausgewählt worden sei: „Die WHO hat die Erwartungen der größten Notwendigkeiten erfasst und dabei die Warenströme deutlich analysiert, die in den kommenden Wochen und Monaten geliefert werden müssen. Dabei sind sie auch auf Lüttich gekommen.“