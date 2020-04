Umfassende Coronatests in Belgien: Über 120.000 Tests für die Pflegeeinrichtungen in Flandern

Bundesminister Philippe De Backer (Open VLD), der Leiter der Covid-19-Task-Force der belgischen Bundesregierung, gab an, dass über 200.000 Corona-Testkits an die Pflege- und Seniorenheime in den Regionen des Landes verteilt werden. 121.673 dieser Tests werden in Flandern verteilt, 66.966 in der Wallonie und 20.702 in der Brüsseler Hauptstadt-Region. Innerhalb von drei Wochen soll dort eine umfassende Testreihe laufen. Die getesteten Personen erhalten das Ergebnis dieser Tests über ihren Hausarzt.