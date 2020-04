Zwei belgische Firmen stellen im eigenen Land Mundmasken her

Die beiden belgischen Unternehmen Van Heurck und ECA beginnen in diesen Tagen gemeinsam mit der Herstellung von chirurgischen Mundschutzmasken und von FFP2-Masken im eigenen Land auf. Insgesamt sollen in absehbarer Zeit vier Maschinen bis zu 45 Millionen Mundschutzmasken pro Jahr produzieren können - also 4 Millionen Masken pro Woche.